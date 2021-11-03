В Кремле прокомментировали статью Financial Times об избыточной смертности от Сovid в РФ

При оценке избыточной смертности от Covid-19 в России нужно ориентироваться на сведения Росстата и оперштаба по борьбе с инфекцией. Так прокомментировал публикацию Financial Times пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

В газете ранее появилась статья, в которой говорится, что с начала пандемии Россия по избыточной смертности в абсолютном выражении заняла второе место в мире после Соединенных Штатов.

Представитель Кремля отметил, что непонятно, на основании каких критериев считали авторы газеты.

«Все-таки первоисточником являются наш Росстат и те цифры, которые назывались вице-премьером Голиковой (возглавляет оперштаб по борьбе с коронавирусом — прим. Т-и), которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала», — цитирует Пескова ТАСС.