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Официальный комментарий
3 ноября 2021  15:52

В Кремле прокомментировали статью Financial Times об избыточной смертности от Сovid в РФ

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При оценке избыточной смертности от Covid-19 в России нужно ориентироваться на сведения Росстата и оперштаба по борьбе с инфекцией. Так прокомментировал публикацию Financial Times пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. 

В газете ранее появилась статья, в которой говорится, что с начала пандемии Россия по избыточной смертности в абсолютном выражении заняла второе место в мире после Соединенных Штатов. 

Представитель Кремля отметил, что непонятно, на основании каких критериев считали авторы газеты. 

«Все-таки первоисточником являются наш Росстат и те цифры, которые назывались вице-премьером Голиковой (возглавляет оперштаб по борьбе с коронавирусом — прим. Т-и), которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала», — цитирует Пескова ТАСС.

#дмитрий песков #Коронавирус
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