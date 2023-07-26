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Кремль пообещал ответить Молдавии на высылку российских дипломатов
Россия не оставит без ответных мер сокращение численности российских дипломатов в Молдавии, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Простые граждане, подчеркнул он, такие шаги не поддерживают.
«К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние, можно только выражать сожаление в этой связи. Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове», – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Ранее министр обороны Молдавской республики Анатолий Носатый сообщил, что персонал посольства России в Кишиневе будет сокращен до 10 дипломатов и 15 технических сотрудников. Кроме того, он заявил, что страна выходит из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках.
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