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Политика 16 апреля 2024 12:55

В Кремле прокомментировали слова Макрона о перемирии на время Олимпиады

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От Франции не поступало никаких официальных предложений о перемирии на время проведения Олимпийских игр в Париже. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что планирует добиваться прекращения огня во всех конфликтах на время Олимпиады. Песков отметил, что, как правило, Украина использует такие предложения для перегруппировок войск или их перевооружения.

«Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив, — цитирует представителя Кремля ТАСС. — Это первое. И до сих пор официальных шагов на этот счет никто не делал».

По его словам, Президенту России Владимиру Путину неоднократно поступали подобные вопросы.

#олимпиада #Дмитрий Песков #Украина
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