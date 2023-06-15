Кремль оценил идею Набиуллиной перезапустить в России приватизацию

Механизм приватизации хорошо работает в большинстве отраслей. Многие в экономическом блоке Правительства поддерживают эту идею, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на предложение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной вернуть механизм приватизации, сообщают «Известия».

«Она всегда является конечным результатом, за исключением ряда властей, где частный сектор не может обеспечить развитие отрасли. Дальше это вопрос рентабельности, вопрос того, чтоб не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно попасть в частные руки, это однозначно», — высказался представитель Кремля.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в Росии есть, что приватизировать без ущерба стратегическим интересам страны. Помощник президента Максим Орешкин также поддержал идею приватизации в форме выхода государства из неэффективных активов.