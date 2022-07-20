В Кремле прокомментировали отказ Карлсена от игры за шахматную корону с Яном Непомнящим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о сожалении, что матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном не состоится из-за отказа Карлсена по причине отсутствия мотивации.

«Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена. Всё равно будем болеть за Яна и ждать корону в России», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, Карлсен объявил, что не будет играть в матче за мировую шахматную корону из-за отсутствия мотивации. Ранее норвежец утверждал, что согласится провести защиту титула лишь в том случае, если турнир претендентов выиграет иранец Алиреза Фируджа.

Стоит отметить, что Карлсен владеет титулом чемпиона мира с 2013 года. В случае официального отказа норвежца, в матче против Непомнящего сыграет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.