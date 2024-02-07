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В Кремле прокомментировали новость о том, что визит Путина в Турцию якобы отложен
Подготовка контакта российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжается, сроки их разговора будут согласовываться. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее турецкая сторона сообщала о том, что визит Путина якобы отложен. «Нет. Не могу [подтвердить, что визит отложен]. Никакие сроки не объявлялись», – цитирует Пескова ТАСС.
СМИ сообщали, что Путин может посетить Турцию с рабочей поездкой 12 февраля. В Кремле эту информацию не подтверждали, отмечая, что сроки визита объявят своевременно.
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