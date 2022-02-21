В Кремле прокомментировали девятое место России в медальном зачёте Олимпийских игр - 2022

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков оценил выступление российских спортсменов на зимних Олимпийских игра – 2022 в Пекине. По его словам, в Кремле рады результатам сборной России на Олимпиаде.

«Это неформальный зачёт. Наши олимпийцы — молодцы, каждый выложился по полной. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно. Кто-то был сильнее наших спортсменов. Мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников», — цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Напомним, в итоговом медальном зачете Игр в Пекине Олимпийская сборная России заняла девятое место с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми медалями. Первое место в зачете заняла команда Норвегии: 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей.