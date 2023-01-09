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Ру Тат
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Официальная хроника
9 января 2023  13:45

В Кремле призвали не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России

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Не стоит придавать значения сообщениям в Telegram-каналах о том, что в России якобы продолжается мобилизация. Об этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, передает ТАСС.

«Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с Президентом Российской Федерации», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя сообщения о якобы продолжении мобилизации.

По поводу этого «все много раз было сказано» официальными властями, добавил Песков.

21 сентября 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации.  

Позднее глава государства неоднократно подчеркивал, что в стране нет оснований для возобновления мобилизации. 

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