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В Кремле посчитали неуместным отвечать на вопрос о стамбульской мирной инициативе
Вопрос о переговорах по Украине на основе стамбульской мирной инициативы необходимо адресовать Минобороны, а не Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Он напомнил, что вопрос обсуждался главами Минобороны России Сергеем Шойгу и Франции Себастьеном Лекорню.
«Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны. Поэтому, наверное, было бы неуместно это комментировать из Кремля», — объяснил свою точку зрения Песков.
Он отметил, что, несмотря на слова Шойгу, за два года, прошедшие после оглашения стамбульской инициативы, ситуация уже сильно изменилась.
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