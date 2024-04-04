В Кремле посчитали неуместным отвечать на вопрос о стамбульской мирной инициативе

Вопрос о переговорах по Украине на основе стамбульской мирной инициативы необходимо адресовать Минобороны, а не Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что вопрос обсуждался главами Минобороны России Сергеем Шойгу и Франции Себастьеном Лекорню.

«Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны. Поэтому, наверное, было бы неуместно это комментировать из Кремля», — объяснил свою точку зрения Песков.

Он отметил, что, несмотря на слова Шойгу, за два года, прошедшие после оглашения стамбульской инициативы, ситуация уже сильно изменилась.