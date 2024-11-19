В Кремле показали официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ

Кремль показал изображение официального логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщается в телеграм-канале Кремля, логотип презентовали в Музее Победы на Поклонной горе. Там же прошла презентация мероприятий юбилея Победы.

Трансляция мероприятия доступна по ссылке. Подробную информацию о мероприятиях юбилейного года, спецпроектах и ​​различных акциях можно посмотреть на официальном сайте праздника.

фото и видео: t.me/news_kremlin