news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 19 ноября 2024 12:01

В Кремле показали официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ

Скопировать ссылку

Кремль показал изображение официального логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщается в телеграм-канале Кремля, логотип презентовали в Музее Победы на Поклонной горе. Там же прошла презентация мероприятий юбилея Победы.

Трансляция мероприятия доступна по ссылке. Подробную информацию о мероприятиях юбилейного года, спецпроектах и ​​различных акциях можно посмотреть на официальном сайте праздника.

фото и видео: t.me/news_kremlin

#победа #Великая Отечественная война #логотип #фото #Кремль
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100