В Кремле пока не стали раскрывать, где Путин встретит Рождество

О том, где Президент РФ Владимир Путин посетит рождественскую службу, в Кремле сообщат позже. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, посетит ли Президент службу в одном из российских регионов или придет в церковь в Ново-Огарево.

«Ни то, ни другое. Сообщим», — приводит его ответ ТАСС.

В 2022 году Путин посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа — в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.