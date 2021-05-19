В Казанском Кремле поддержали идею ужесточения правил выдачи огнестрельного оружия

Правила выдачи и хранения оружия должны быть пересмотрены и ужесточены, но все изменения должны разрабатываться совместно с Росгвардией и правоохранительными органами. Такова позиция Правительства Татарстана, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Законопроект будет коллегиально разрабатываться с Росгвардией и правоохранительными органами, этот вопрос рассматривается и на федеральном уровне. Когда инициатива будет сформирована полностью, там будут и наши предложения», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что сейчас по всей республике проходит проверка всех владельцев огнестрельного оружия. К каждому придут представители правоохранительных органов, которые составят список тех, за кем нужно пристальное внимание.