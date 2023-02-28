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В Кремле ожидают серьезный разговор на коллегии ФСБ с Путиным
Сегодня Президент России Владимир Путин примет участие в коллегии ФСБ. Выступление главы государства будет открытым, а с учетом серьезного значения службы безопасности в текущей ситуации на мероприятии ожидается «серьезный разговор». Об этом в беседе с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У Путина сегодня в повестке дня участие в заседании коллегии ФСБ РФ, будет выступление президента, часть которого будет открытой. Будет в закрытом режиме, как это традиционно бывает, большое, объемное выступление директора ФСБ [Александра] Бортникова в присутствии Президента», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
По его словам, на коллегии подведут итоги работы ФСБ за прошлый год, а также оценят перспективы на 2023-й.
«И целый ряд мероприятий закрытого характера, которые будут проходить в Кремле у Президента, непубличные», — заметил Песков.
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