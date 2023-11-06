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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах 2024 года
Президент России Владимир Путин пока не объявлял о выдвижении своей кандидатуры на новый срок. Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters, в которой утверждалось, что Путин якобы принял решение баллотироваться на выборах в 2024 году.
«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал, – сказал представитель Кремля. – Да и сама кампания официально еще не объявлялась».
Выборы главы государства должны пройти 17 марта 2024 года. Официальное решение о дате выборов Совфед примет в декабре, после чего политические партии проведут свои предвыборные съезды и официально выдвинут кандидатов.
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