В Кремле ответили на адресованное монахам УПЦ требование покинуть Киево-Печерскую лавру

Требования покинуть Киево-Печерскую лавру, адресованное властями Украины монахам Украинской православной церкви, вызывают обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение», — отметил представитель Кремля.

Несколько дней назад Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» заявил, что монахи Украинской православной церкви Московского патриархата должны покинуть монастырь до 29 марта. Власти утверждают, что межведомственная рабочая группа установила нарушение условий договора по использованию государственного имущества.

Стоит отметить, что еще в мае прошлого года Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о своей независимости от Русской православной церкви.