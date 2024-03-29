В Кремле ответили на слухи о возможном признании Пугачевой иноагентом

Нет никаких официальных данных, говорящих о том, что власти планируют признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на соответствующие сообщения в СМИ.

Ранее появилась информация, что Пугачеву планируют признать иностранным агентом к ее юбилею в апреле.

«Нет, я об этом ничего не слышал, — приводит ответ Пескова ТАСС. — И я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет».