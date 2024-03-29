Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Кремле ответили на слухи о возможном признании Пугачевой иноагентом
Нет никаких официальных данных, говорящих о том, что власти планируют признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на соответствующие сообщения в СМИ.
Ранее появилась информация, что Пугачеву планируют признать иностранным агентом к ее юбилею в апреле.
«Нет, я об этом ничего не слышал, — приводит ответ Пескова ТАСС. — И я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»