В Кремле ответили на слова Белого дома о готовности США к переговорам по ядерному оружию

Заявление советника Президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности американских властей начать переговоры с Россией по контролю за ядерным вооружением — это весьма позитивный знак, но необходимо сначала понять точную формулировку этого предложения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля заметил, что ориентироваться на такие серьезные заявления в прессе трудно, поэтому Россия рассчитывает, что эти слова будут подкреплены какими-то «де-факто шагами по дипломатическим каналам», а затем уже сможет рассматривать предлагаемые форматы диалога.

Ранее Салливан подтвердил СМИ, что Соединенные Штаты готовы начать диалог с Россией по замене двустороннего договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-III) на новое соглашение без предварительных условий.