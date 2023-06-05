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В Кремле ответили на слова Белого дома о готовности США к переговорам по ядерному оружию
Заявление советника Президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности американских властей начать переговоры с Россией по контролю за ядерным вооружением — это весьма позитивный знак, но необходимо сначала понять точную формулировку этого предложения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях», — цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля заметил, что ориентироваться на такие серьезные заявления в прессе трудно, поэтому Россия рассчитывает, что эти слова будут подкреплены какими-то «де-факто шагами по дипломатическим каналам», а затем уже сможет рассматривать предлагаемые форматы диалога.
Ранее Салливан подтвердил СМИ, что Соединенные Штаты готовы начать диалог с Россией по замене двустороннего договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-III) на новое соглашение без предварительных условий.
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