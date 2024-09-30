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Политика 30 сентября 2024 15:03

В Кремле ответили на прогнозы Вучича о затяжном украинском конфликте

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У опытных политиков могут быть свои точки зрения относительно украинского конфликта и сроков его завершения. Россия же исходит из того, что спецоперация должна завершиться после достижения всех поставленных целей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбы журналистов прокомментировать прогноз Президента Сербии Александра Вучича о том, что конфликт может пройти по корейскому сценарию и затянуться более чем на 10 лет.

«Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины», — цитирует Пескова РИА Новости.

В том же выступлении сербский лидер отметил падение интереса к боевым действиям со стороны США – для американцев эта тема находится лишь на девятом-десятом месте. В дальнейшем это, безусловно, приведет к сокращению помощи Украине.

#Дмитрий Песков #Александр Вучич #Украина
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