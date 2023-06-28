В Кремле отреагировали на обвинения России в жертвах при ударе по Краматорску

Россия не атакует объекты гражданской инфраструктуры на Украине, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о гибели гражданских в Краматорске.

«Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — приводит слова пресс-секретаря Президента России ТАСС.