news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 28 июня 2023 13:45

В Кремле отреагировали на обвинения России в жертвах при ударе по Краматорску

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Россия не атакует объекты гражданской инфраструктуры на Украине, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о гибели гражданских в Краматорске.

«Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — приводит слова пресс-секретаря Президента России ТАСС.

#Дмитрий Песков #Украина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное