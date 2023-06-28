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В Кремле отреагировали на обвинения России в жертвах при ударе по Краматорску
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Россия не атакует объекты гражданской инфраструктуры на Украине, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о гибели гражданских в Краматорске.
«Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — приводит слова пресс-секретаря Президента России ТАСС.
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