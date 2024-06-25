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Политика 25 июня 2024 17:15

В Кремле отреагировали на новости о сбитом дроне США над Черным морем

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы сбитом над Черным морем американском беспилотнике. Его комментарий приводит ТАСС.

«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — заявил пресс-секретарь Президента России.

Ранее появились новости, что над акваторией Черного моря ночью был уничтожен дрон, принадлежащий Соединенным Штатам.

#Дмитрий Песков #беспилотник #США
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