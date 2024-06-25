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В Кремле отреагировали на новости о сбитом дроне США над Черным морем
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы сбитом над Черным морем американском беспилотнике. Его комментарий приводит ТАСС.
«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — заявил пресс-секретарь Президента России.
Ранее появились новости, что над акваторией Черного моря ночью был уничтожен дрон, принадлежащий Соединенным Штатам.
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