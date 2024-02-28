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В Кремле отреагировали на новость о попытке США установить слежку за Путиным
Кремлю неизвестно о попытках спецслужб США организовать слежку за Президентом России Владимиром Путиным через смартфоны его окружения. Таким образом информацию издания Wired прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нам неизвестно, что именно таким образом [пытались следить]. Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты», — цитирует его ТАСС.
В публикации журнала говорилось, что компания PlanetRisk создала технологию, которая позволяет отследить передвижения людей при помощи информации с их телефонов.
Ранее Владимир Путин рассказывал, что у него нет мобильного телефона.
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