В Кремле отнеслись с пониманием к ужесточению миграционных норм в Казахстане

Кремль с пониманием относится к ужесточению миграционных норм в Казахстане, однако будет следить за соблюдением прав россиян. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что Астана изменила сроки безвизового пребывания в стране. Ранее находящиеся в Казахстане мигранты могли выехать из страны и вернуться обратно, чтобы вновь начался отсчет 90-дневного безвизового режима. Теперь же он предоставляется один раз в 180 дней.

Как отметил Песков, в государствах ЕАЭС сейчас находится много людей, прибывших в них транзитом либо выбравших их как место проживания и работы. «Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан», — цитирует его ТАСС.

Официальный представитель Кремля напомнил, что в странах ЕАЭС продолжает действовать механизм получения ВНЖ. Поэтому граждане других стран по-прежнему могут свободно перемещаться по Казахстану и выбирать его для проживания и работы.