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В Кремле отметили повышенную активность атак ВСУ на регионы России
В последнее время растет число попыток атак БПЛА на российские регионы. Повышенную активность со стороны Вооруженных сил Украины отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В то же время он подчеркнул, что российские военнослужащие и средства ПВО справляются с беспилотниками противника. «Да, действительно, повышенная активность. Работают средства ПВО, наши военные», — цитирует Пескова РИА Новости.
Он отметил, что вопросы об оценке военной обстановки стоит направлять в Министерство обороны России.
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