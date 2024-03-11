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Политика 11 марта 2024 13:00

В Кремле отметили повышенную активность атак ВСУ на регионы России

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В последнее время растет число попыток атак БПЛА на российские регионы. Повышенную активность со стороны Вооруженных сил Украины отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В то же время он подчеркнул, что российские военнослужащие и средства ПВО справляются с беспилотниками противника. «Да, действительно, повышенная активность. Работают средства ПВО, наши военные», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что вопросы об оценке военной обстановки стоит направлять в Министерство обороны России.

#Дмитрий Песков #Украина #беспилотники
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