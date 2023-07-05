В Кремле опровергли сведения о предупреждениях Си Цзиньпина по ядерному оружию

Информация о том, что Председатель КНР Си Цзиньпин в марте якобы предостерег Президента РФ Владимира Путина от использования ядерного оружия во время спецоперации, это вымысел. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, я не могу этого подтвердить. Я лишь могу вам сказать, что по итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы, суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее газета Financial Times опубликовала материал, в котором говорилось, что Си Цзиньпин во время визита в Россию якобы лично обсуждал с Путиным последствия применения на Украине ядерного оружия.