В Кремле опровергли информацию о неформальном поздравлении Путина Трампу

Сообщения о том, что Президент России Владимир Путин неформально поздравил кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа с избранием на пост главы государства, не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Недостоверная (информация)», – приводит слова представителя Кремля RTVI.

В США 5 ноября прошли президентские выборы, победу одержал Трамп. Его оппонент Камала Харрис признала свое поражение. Трамп уже занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.