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Политика 7 ноября 2024 11:48

В Кремле опровергли информацию о неформальном поздравлении Путина Трампу

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Сообщения о том, что Президент России Владимир Путин неформально поздравил кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа с избранием на пост главы государства, не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Недостоверная (информация)», – приводит слова представителя Кремля RTVI.

В США 5 ноября прошли президентские выборы, победу одержал Трамп. Его оппонент Камала Харрис признала свое поражение. Трамп уже занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #Дональд Трамп
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