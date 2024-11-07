Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Кремле опровергли информацию о неформальном поздравлении Путина Трампу
Сообщения о том, что Президент России Владимир Путин неформально поздравил кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа с избранием на пост главы государства, не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Недостоверная (информация)», – приводит слова представителя Кремля RTVI.
В США 5 ноября прошли президентские выборы, победу одержал Трамп. Его оппонент Камала Харрис признала свое поражение. Трамп уже занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»