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Политика
3 июня 2022  14:24

В Кремле оценили результаты ста дней спецоперации на Украине

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Российские силы на Украине достигли некоторых результатов. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, оценивая итоги ста дней специальной военной операции, сообщает ТАСС.

«Достигнуты определенные результаты [с начала проведения операции]: от <…> Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты <…>», — поделился своим видением ситуации представитель Кремля.

По мнению Пескова, также «обеспечена возможность <…> приступить к налаживанию мирной жизни». При этом пресс-секретарь главы государства заверил, что спецоперация будет продолжаться до достижения всех поставленных целей. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на необходимость защиты признанных незадолго перед этим республик Донбасса. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ.

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине
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