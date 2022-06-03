В Кремле оценили результаты ста дней спецоперации на Украине

Российские силы на Украине достигли некоторых результатов. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, оценивая итоги ста дней специальной военной операции, сообщает ТАСС.

«Достигнуты определенные результаты [с начала проведения операции]: от <…> Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты <…>», — поделился своим видением ситуации представитель Кремля.

По мнению Пескова, также «обеспечена возможность <…> приступить к налаживанию мирной жизни». При этом пресс-секретарь главы государства заверил, что спецоперация будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на необходимость защиты признанных незадолго перед этим республик Донбасса. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ.