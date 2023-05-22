Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Кремле оценили предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле расценивают инициативу ввести в России шестидневную рабочую неделю. По его словам, администрация Президента РФ не выступает с какой-либо позицией по вопросу изменения продолжительности рабочей недели.
«Нет, никакой [позиции нет]», – отметил Песков (цитата по Газете.ru).
Напомним, сегодня стало известно, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов идеи, это повысит «прочность российской экономики в современных условиях», а также поможет реализовать поставленные на этот год Президентом Владимиром Путиным задачи.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»