В Кремле оценили предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле расценивают инициативу ввести в России шестидневную рабочую неделю. По его словам, администрация Президента РФ не выступает с какой-либо позицией по вопросу изменения продолжительности рабочей недели.

«Нет, никакой [позиции нет]», – отметил Песков (цитата по Газете.ru).

Напомним, сегодня стало известно, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов идеи, это повысит «прочность российской экономики в современных условиях», а также поможет реализовать поставленные на этот год Президентом Владимиром Путиным задачи.