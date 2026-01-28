news_header_top
Политика 28 января 2026 14:24

В Кремле оценили переговоры России, США и Украины

В Кремле позитивно оценивают начало прямых контактов между представителями России, США и Украины. «Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, согласно РИА новости на 28 января.

Заявление последовало после завершения второго дня трёхсторонних консультаций по вопросам безопасности в Абу-Даби. Правительство Объединённых Арабских Эмиратов, выступившее площадкой для встречи, охарактеризовало переговоры как позитивные и конструктивные, особо отметив факт прямого взаимодействия между российскими и украинскими делегациями.

