В Кремле объяснили, как ответят на конфискацию российских активов на Западе

Россия будет использовать все доступные судебные механизмы при конфискации ее активов на Западе. В то же время этот ответ не будет зеркальным, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, в дальнейшем методы реагирования могут меняться по мере появления новых механизмов.

«На основе взаимности мы будем — не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, — выбирать и другие методы для ответных действий», — добавил пресс-секретарь Президента России.

Напомним, что в последнее время все активнее обсуждается вопрос использования замороженных российских активов за рубежом для помощи Украине. Изучается и возможность их конфискации. На доходы же от замороженных сумм в ЕС предлагают приобретать оружие для Киева.