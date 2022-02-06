В Кремле объяснили, что Путин и Си обошлись без рукопожатия по просьбе китайских коллег

Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин обошлись без рукопожатия при встрече. Об этом попросили китайские коллеги из-за ситуации с Сovid-19, сообщил руководитель протокола Президента России Владислав Китаев, передает РИА Новости.

В эфире «России 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин задал вопрос Китаеву о том, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали друг другу руки во время встречи, хотя раньше рукопожатия были всегда.

«Ну во-первых, не всегда. Вот когда приезжала госпожа (в то время канцлер ФРГ Ангела — прим. Т-и) Меркель к нам в гости в августе прошлого уже года, просьба от ее протокола поступила тоже: не жать ей руки. Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов. Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее. Так и здесь наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия», — пояснил Китаев.

По словам главы протокола Президента РФ, Путин знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР, в данном решении нет никаких политических сигналов. Это попытка избежать осложнений из-за коронавируса. Он подчеркнул, что Владимир Путин относится к таким просьбам доброжелательно и всегда идет навстречу, если от коллег поступают какие-то просьбы.