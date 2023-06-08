В Кремле объяснили, что «потихоньку готовятся» к «Прямой линии» с Путиным

Подготовка к «Прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным уже идет, но сроки ее проведения будут названы позже. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается „Прямой линии“ — мы говорили, что как только мы определимся, мы заявим о сроках. Пока мы никаких сроков, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ней потихоньку. Как время придет — мы, безусловно, вас проинформируем», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию, что мероприятие состоится в ноябре или декабре.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что «Прямая линия» с главой государства «состоится в этом году и, скорее всего, пройдет в ноябре-декабре». Изначально ее будто бы предполагалось организовать раньше, может быть, даже летом. Но примерно две недели назад стало ясно, что этого не произойдет, пояснил собеседник издания.

Источник уточнил, что выбор конца осени — начала зимы для проведения мероприятия обусловлен необходимостью «дождаться определенности с ситуацией на фронте». При этом событие желательно организовать до объявления президентских выборов, так как потом проводить его будет сложнее.