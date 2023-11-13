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В Кремле обвинили Польшу в нагнетании напряженности у границ Белоруссии
Решение Польши разместить танковый батальон у границы с Белоруссией нагнетает обстановку в регионе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, это еще один шаг к <...> напряженности, не что иное», — цитирует его ТАСС.
Песков уверил, что Минску хорошо известно, как вести себя в подобной ситуации. «Они делают все, что нужно в этой ситуации, для обеспечения безопасности», — добавил он.
Как заявил в субботу глава польского Минобороны Мариуш Блащак, новый танковый батальон сформирован в Чаратаеве. Его задачей станет «сдерживание агрессора и обеспечение безопасности, если мы посмотрим на направления нападения с востока».
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