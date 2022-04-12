В Кремле не стали подтверждать или опровергать задержание Медведчука

Власти Украины сообщили о задержании оппозиционного политика Виктора Медвечука. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов перепроверить информацию.

Он отказался комментировать сообщение, без перепроверки фактов.

«Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, такое количество фейков профессионально или непрофессионально генерится на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств, в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверным», - сказал Дмитрий Песков.

Фотография с задержанным Медведчуком появились в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского. Затем опубликована еще одна фотография политика в наручниках.

Виктор Медведчук известен как бизнесмен и политик, якобы транслировавший интересы России на Украине. Его называют «кумом Путина», поскольку Президент РФ действительно согласился быть крестным отцом одного из детей Медведчука.