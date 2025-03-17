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Политика 17 марта 2025 19:23

В Кремле не смогли сказать, когда состоится встреча Путина и Трампа

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Сроки будущей встречи Президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока назвать невозможно, потому что пока нет даже наметок. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.

Песков сказал, что на данный момент говорить о сроках тяжело, потому что нет никаких наметок. Если президенты примут решение, то встреча будет готовиться в те сроки, которые установят сами Президенты. Пресс-секретарь добавил, что стоит ждать телефонного разговора.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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