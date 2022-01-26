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Политика
26 января 2022  13:27

В Кремле не считают, что темпы общения Путина с новым канцлером Германии снизились

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В Кремле не считают, что активность общения Президента России с руководством Германии снизилась после вступления в должность нового канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает ТАСС. 

«Безусловно, у господина канцлера есть много внутренних забот, мы видим ажиотаж, который в Западной Европе происходит вокруг Украины и так далее и тому подобное», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 

Он добавил, что при необходимости прямые контакты осуществляются и будут проводиться.

#Владимир Путин #канцлер Германии
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