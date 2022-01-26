В Кремле не считают, что темпы общения Путина с новым канцлером Германии снизились
В Кремле не считают, что активность общения Президента России с руководством Германии снизилась после вступления в должность нового канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает ТАСС.
«Безусловно, у господина канцлера есть много внутренних забот, мы видим ажиотаж, который в Западной Европе происходит вокруг Украины и так далее и тому подобное», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он добавил, что при необходимости прямые контакты осуществляются и будут проводиться.