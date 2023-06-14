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В Кремле не располагают информацией о желании Макрона посетить саммит БРИКС
Кремль не располагает какой-либо информацией о том, что Президент Франции Эммануэль Макрон желает посетить саммит БРИКС в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Мы, честно говоря, не знаем, как, в качестве кого, с какой целью. Мы не располагаем такой информацией», — ответил Песков на вопрос журналиста о позиции Кремля на данную новость.
Ранее французские СМИ сообщали, что Эммануэль Макрон заявил о желании участвовать с саммите БРИКС в августе.
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