В Кремле не располагают информацией о желании Макрона посетить саммит БРИКС

Кремль не располагает какой-либо информацией о том, что Президент Франции Эммануэль Макрон желает посетить саммит БРИКС в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Мы, честно говоря, не знаем, как, в качестве кого, с какой целью. Мы не располагаем такой информацией», — ответил Песков на вопрос журналиста о позиции Кремля на данную новость.

Ранее французские СМИ сообщали, что Эммануэль Макрон заявил о желании участвовать с саммите БРИКС в августе.