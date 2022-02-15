В Кремле не боятся, что имидж Путина может ухудшиться из-за дистанции на переговорах

В Кремле не боятся, что имидж Президента России Владимира Путина ухудшится из-за большой дистанции между ним и его собеседниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Нет, не боятся, это абсолютно временные меры», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что меры объясняются эпидобстановкой. Представитель Кремля напомнил, что недавно в России были рекордные показатели по заболеваемости Covid-19.

«Болели все сплошь и вокруг: во всех компаниях, ведомствах, сами работники, их родные, близкие, и так далее — болели все. Поэтому, конечно, в разгар такой волны эпидемии принимаются особые меры предосторожности», — подчеркнул Песков.

Он также заметил, что если проводятся дополнительные тестирования на коронавирус, то Путин и его собеседник не соблюдают социальную дистанцию.

Напомним, Президент РФ во время переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем будет соблюдать социальную дистанцию, так как глава немецкого Правительства не сдал российский ПЦР-тест. Ранее Песков уже отвечал на вопрос, почему при переговорах Путин иногда сидит за длинным столом.