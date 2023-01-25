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Ру Тат
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Политика
25 января 2023  14:22

В Кремле назвали тупиком и абсурдом идеи Запада о безопасности через усиление ВС Украины

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Мысль некоторых западных политиков об укреплении мира через усиление украинской армии и продолжение конфликта — это абсурд. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это тупиковый путь развития мысли и военной, и политической. Мы в этом глубоко убеждены», — приводит его слова РИА Новости.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин не раз призывал к урегулированию путем переговоров, предупреждал НАТО о недопустимости дальнейшего расширения на восток.

«Вот сейчас такие заблуждения, они, конечно, чреваты дальнейшим продолжением этого страшного периода, через который мы сейчас проходим», — заметил Песков.

#Дмитрий Песков #Украина
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