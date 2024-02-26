В Кремле назвали смехотворным формат мирного саммита по предложению Украины

Обсуждение урегулирования на Украине, предложенное Киевом, несерьезно и смехотворно, если в нем не участвует Россия. Таким мнением поделился с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не получала никаких сообщений по поводу участия в этом мероприятии. «Там, насколько мы понимаем, речь идет об этом странном формате женевском — конференция по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что, по меньшей мере, это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Швейцарии объявили, что Президент Украины призвал организовать мирный саммит, посвященный урегулированию конфликта. В Киеве пояснили, что мероприятия нужны для утверждения «формулы мира», предложенной Зеленским.