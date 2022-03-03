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Спорт
3 марта 2022  13:23
Дамир Садриев

В Кремле назвали позором решение отстранить российских спортсменов от Паралимпиады - 2022

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (IPC) отстранить российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине.

«Ситуация, конечно, чудовищная. И это, конечно, позор для Международного паралимпийского комитета, по-другому я не могу сказать. Конечно, мы решительно осуждаем Международный паралимпийский комитет за это решение», – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет официально отстранил российских спортсменов от Игр в Пекине.

#Паралимпийские игры
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