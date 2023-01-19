В Кремле назвали опасной дискуссию о поставках Киеву оружия для ударов по территории РФ

Дискуссия о поставках Киеву вооружений для ударов по российской территории чрезвычайно опасна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разумеется, сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, <…> это потенциально чрезвычайно опасно», – заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что у Украины уже есть вооружение, с помощью которого она «постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории». «Я имею ввиду наши новые регионы», – сказал Песков.

Он сделал акцент на том, что отправка Киеву вооружений для ударов по России будут означать вывод конфликта на новый уровень, который не сулит «ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности».

Ранее The New York Times со ссылкой на анонимные источники из числа официальных лиц Соединенных Штатов сообщила, что администрация Президента Джо Байдена готова помочь Киеву с оружием для удара по Крыму. Посол в США Анатолий Антонов заявил, что любое оружие, которое Америка и ее союзники поставят Украине, будет уничтожено российскими войсками.