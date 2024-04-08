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В Кремле назвали атаки Украины на ЗАЭС провокацией с очень плохими последствиями
Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС — это опасная провокация, которая может иметь очень тяжелые последствия. Таким мнением с журналистами поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это очень опасная провокация, — цитирует его ТАСС. — Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки. Это очень опасная и имеющая очень плохие последствия в перспективе тактика».
В заключение представитель Кремля заметил, что Киев не планирует отказываться от террористической активности в районе расположения ЗАЭС.
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