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Политика 10 апреля 2024 13:34

В Кремле надеются на личные переговоры Путина и Пашиняна

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В Кремле рассчитывают, что в обозримом будущем удастся организовать переговоры Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что в обозримой перспективе представится возможность обсудить лично с Президентом такие вопросы, если они стоят на повестке дня», — заявил он.

Песков подчеркнул, что для России Армения является близким партнером и союзником. Страны связывают исторические двусторонние отношения, многие интеграционные форматы. При таком тесном взаимодействии, уверен он, «могут рождаться какие-то проблемы».

#армения #Дмитрий Песков
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