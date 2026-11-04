В Кремле надеются, что проигрыш партии Трампа не скажется на переговорах
Руководство России рассчитывает, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не откажется от попыток завершить вооруженное противостояние на Украине после поражения возглавляемой им Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав ситуацию в разговоре с журналистом издания Life Александром Юнашевым.
«Президент [США Дональд] Трамп продолжает свои полномочия, мы искренне рассчитываем, на то, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки, скоро совсем будет очередной раунд трехсторонних переговоров. Успешные миротворческие усилия гуманитарные Мелании Трамп. Мы надеемся, что всё будет это продолжено», – подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина (видео разговора опубликовано в Телеграм-канале журналиста).
В ответ на вопрос, будет ли Конгресс после обновления своего состава препятствовать соответствующим усилиям американского лидера, Песков заметил, что речь идет о внутренних делах США.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что республиканцы проиграли промежуточные выборы в Конгресс США. Согласно предварительным данным, демократы получают как минимум 231 место в Палате представителей и 54 в Сенате. У Республиканской партии – 144 и 44 места соответственно. Судьба 60 мест в Палате представителей и двух в Сенате еще не определена.