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В Кремле начались переговоры Путина с Рахмоном
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Фото: пресс-служба Кремля
Президенты России и Таджикистана начали переговоры в формате тет-а-тет. Эмомали Рахмон сегодня прибыл в нашу страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Владимир Путин и гость обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, основные аспекты стратегического партнерства двух стран, а также актуальную региональную и международную проблематику.
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