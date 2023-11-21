В Кремле начались переговоры Путина с Рахмоном

Фото: пресс-служба Кремля

Президенты России и Таджикистана начали переговоры в формате тет-а-тет. Эмомали Рахмон сегодня прибыл в нашу страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Владимир Путин и гость обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, основные аспекты стратегического партнерства двух стран, а также актуальную региональную и международную проблематику.