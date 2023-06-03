Пруд у старой башни: двор Присутственных мест Кремля стал зоной отдыха и музеем

Над проектом преображения двора Присутственных мест работала команда архитекторов Института развития городов РТ. Во время Второй мировой войны, напомним, в Казанский Кремль эвакуировали московский завод, здание Присутственных мест «нарезали» на комнаты общежития, здесь же размещался и детский сад, и столовая.

Фото: © предоставлено музею-заповеднику «Казанский Кремль» Русланом Бикуевым / телеграм-канал «Двор присутственных мест»

«Дети бегали со своими немудреными игрушками прямо по стенам Кремля, играли в мяч, кое-где сохло белье, переговаривались женщины», – вспоминает спустя много лет по рассказам своей бабушки гость двора Мария Сорокина.

Фото: © предоставлено музею-заповеднику «Казанский Кремль» Русланом Бикуевым / телеграм-канал «Двор присутственных мест»

Общественная столовая в здании Присутственных мест работала и в 90-е. В новой странице биографии места на первом этаже здания размещены несколько точек общепита – от кафе до ресторанов. На лето они открыли во дворе террасы с зонтиками для защиты от знойного солнца.

Через арку у первого подъезда Присутственных мест посетители попадут к искусственному пруду, который первыми заметили и испробовали утки – их сюда не заселяли, они сами иногда прилетают. Водоем решен в прямоугольной форме, оснащен системой фильтрации. По длинным его сторонам размещены зрительские трибуны. Отсюда отличный обзор и перспектива сразу и на Консисторскую башню, и на верхние ярусы башни Сююмбике и купола Благовещенского собора.

Прясла – участки стены крепости (Казанского Кремля) от башни до башни уже почти готовы принимать туристов. Их обновили, укрепили, сделали безопасными и с 18 по 20 мая уже пробно открыли сюда доступ гостям на время фестиваля света «Сияние Кремля».

«Мы рассматриваем возможность постоянного доступа посетителей на прясла Казанского Кремля. Совсем скоро эта локация станет доступна для тематических экскурсий и мероприятий, а в будущем, возможно, мы откроем прясла для всех гостей, но с учетом ограничений на безопасное количество посетителей», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника.

На одном из участков стены во дворе Присутственных мест реставраторы оставили фрагмент, где можно видеть подлинную кладку белокаменной крепости XVI века. И таких участков по всей длине стен Казанского Кремля, к слову, несколько. А в нижней части стен находятся так называемые каморы – помещения для хранения орудий и пороха. Во время фестиваля «Сияние Кремля» за тяжелыми дверями камор располагались картины-творения цифрового искусства. Летом, вероятно, им найдут новое применение.

Вдоль кремлевской стены благоустроители организовали газоны, которые по совету дендрологов засажены разнотравьем, злаками, кустарниками и многолетними растениями. Специалисты подчеркивают, что часть этих видов дико произрастали на территории Казанского Кремля и несколько столетий назад – крепостная стена, которую видят посетители XXI века, была построена еще в XVI.

В дне сегодняшнем для газонов с «полевым» разнотравьем предусмотрена система автоматического полива и, кроме того, система подачи пара, которая периодически напускает на озеленение почти театральный, эффектный туман. Параллельно газонам организован небольшой «ручей».

О том, что Кремль – его стены, газоны, постройки – есть музей под открытым небом, напоминают информационные стенды на трех языках – русском, татарском и английском. Так, на одном из них сообщается, что в прежние века Кремль занимал меньшую территорию и был построен из деревянных срубов – тарасов.

Примерное расположение исходной стены казанской крепости архитекторы обозначили деревянным покрытием вместо мощения плиткой.

Консисторская башня, напротив которой зимой впервые была установлена городская елка и проводились новогодние мероприятия, – один из главных объектов двора Присутственных мест. Впечатляющая с близкого расстояния размерами и формой, она, однако, приобрела свой нынешний вид только в 80-е годы ХХ века. Тогда по проекту архитектора-реставратора Светланы Мамлеевой над этой башней был воссоздан деревянный шатер.



Музей-заповедник «Казанский Кремль» анонсировал летом проведение множества мероприятий в обновленном дворе Присутственных мест. Активно задействовать новое общественное пространство – в частности, проводить здесь летние концерты – рекомендовал и Раис Татарстана Рустам Минниханов. За несколько дней до лета здесь уже открылась фотовыставка под открытым небом «Следы». В ней собраны фотографии и воспоминания казанцев о том, какой эта территория была еще несколько десятилетий назад.

«Выставка продолжает концепцию, в рамках которой мы бы хотели сделать Казанский Кремль привлекательным не только для туристов, но и для местных жителей. Поэтому нам кажется важным делать своеобразные “реперные точки”, которые привлекут именно казанцев. На выставке “Следы” мы попытались оживить территорию Кремля воспоминаниями, теплыми словами настоящих людей, показать, что Казанский Кремль – это не только объект культурного наследия и музеи, но и часть жизни вполне осязаемых реальных жителей нашего города. Все тексты – это те самые теплые личные моменты жизни обычных людей. Увидеть эту выставку можно будет как минимум до конца лета», – рассказали в музее-заповеднике.

Фотографии Михаила Захарова / «Татар-информ»