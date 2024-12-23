В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина в январе

В начале 2025 года Президент России Владимир Путин совершит поездки за рубеж. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«В январе будут», — подтвердил он.

Пресс-секретарь главы государства не сообщил, в какие именно страны будут совершены визиты, и уточнил, что детали будут объявлены позднее.

Последним зарубежным визитом Путина стала поездка в Казахстан, которая состоялась в конце ноября.