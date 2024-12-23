Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Кремле анонсировали зарубежные поездки Путина в январе
В начале 2025 года Президент России Владимир Путин совершит поездки за рубеж. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
«В январе будут», — подтвердил он.
Пресс-секретарь главы государства не сообщил, в какие именно страны будут совершены визиты, и уточнил, что детали будут объявлены позднее.
Последним зарубежным визитом Путина стала поездка в Казахстан, которая состоялась в конце ноября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»