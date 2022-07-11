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Ру Тат
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Политика
11 июля 2022  17:46

В Кремле анонсировали встречу Путина с Президентом Турции

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган планируют в скором времени провести личную встречу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», – сказано в сообщении по итогам телефонного разговора глав двух государств.

Отмечается, что особое внимание в ходе беседы они уделили продолжению экономического сотрудничества,  наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей.

«Условлено о плотном взаимодействии на этих направлениях», – подчеркнули в кремлевской пресс-службе.

Российский лидер также поздравил Президента Турции и всех граждан страны с большим религиозным праздником мусульман Курбан-байрам.

#Владимир Путин #Тайип Реджеп Эрдоган
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