В Кремле анонсировали встречу Путина с Президентом Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган планируют в скором времени провести личную встречу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», – сказано в сообщении по итогам телефонного разговора глав двух государств.

Отмечается, что особое внимание в ходе беседы они уделили продолжению экономического сотрудничества, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей.

«Условлено о плотном взаимодействии на этих направлениях», – подчеркнули в кремлевской пресс-службе.

Российский лидер также поздравил Президента Турции и всех граждан страны с большим религиозным праздником мусульман Курбан-байрам.