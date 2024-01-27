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В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко 28 января
Завтра, 28 января, Президент России Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Сегодня вечером главы государств будут общаться неформально, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, что Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В частности, лидеры приняли участие в церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида и выступили с речами на спектакле-концерте.
«Да. И сегодня, и завтра», — заявил Песков ТАСС в ответ на вопрос о том, продолжится ли общение президентов в рамках визита Лукашенко.
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