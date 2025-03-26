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Общество 26 марта 2025 15:42

В Красную книгу Татарстана планируют включить новые виды птиц

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В 2025 году будет переиздана Красная книга Татарстана. В настоящее время обсуждается список новых видов животных и грибов, которые планируется в нее внести.

Об этом сообщил сегодня корреспонденту «Татар-информа» начальник Управления растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

«Комиссия должна собраться и определить, какие новые виды будут внесены или, наоборот, выведены. Были предложения о внесении новых видов птиц, в том числе щурки. Однако теперь процедура затянулась – чтобы внести или вынести какой-то вид, решение комиссии направляется в Минприроды РФ, публикуется на официальном сайте, и на протяжении шести месяцев собирается мнение общественности», – рассказал он.

Также из Красной книги Татарстана выводятся виды, которые исчезли с территории региона. По таким причинам из издания были выведены болотная черепаха и выхухоль.

«Аналогичный вопрос сейчас встал с европейской норкой, которую на территории региона никто не встречал на протяжении длительного времени», – добавил Чиспияков.

В Красную книгу Татарстана сейчас занесено более 600 видов животных и растений. Книга переиздается каждые 10 лет, а ее первое издание вышло в 1995 году.

#Экология #госкомитет рт по биологическим ресурсам #птицы #красная книга рт
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